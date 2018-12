Buccella e De Carolis, il duetto che fa la storia tra i due "Battisti" pescaresi

Andrea Buccella e il giornalista Paolo De Carolis insieme sullo stesso palco nel segno di Lucio Battisti.

Ieri sera, infatti, il cantante degli "Anymalatina" e il suo omologo dei "Prendila così" hanno messo in piedi un duetto che è già entrato nella storia, almeno per quanto riguarda la musica dal vivo nei locali d'Abruzzo. Teatro di questo incontro è stato il Siren's Corner di Francavilla al Mare, in occasione del live natalizio degli Anymalatina.

De Carolis ha raggiunto Buccella a metà serata per interpretare con lui "I giardini di marzo". Il risultato è stato molto apprezzato dal pubblico presente.

"Ringrazio Paolo per aver accettato il mio invito - dice Andrea Buccella a IlPescara.it - Fare la guerra fra cover band non ha alcun senso. Ciò che ci accomuna, ossia la passione per Lucio, non può separarci, anzi deve unirci. In fin dei conti il nostro linguaggio non è altro che un'emissione di suoni, e quindi un canto. La musica deve significare questo... è nata per questo".