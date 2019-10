Dimensione Nomade (tribute Nomadi) al Grand Canyon

I Dimensione Nomade, tribute band dei Nomadi, tornano live al Grand Canyon di Pescara. Piatti gustosi e bevande di ottima qualità, il tutto accompagnato dalla musica di Beppe Carletti e soci.

La formazione proporrà uno spettacolo imperdibile che ripercorrerà le tappe principali dello storico gruppo. I Dimensione Nomade, riconosciuti ufficialmente dai Nomadi come Nomadi Tribute Band, nascono a Pescara nel 2010 e sono formati da un gruppo di amici con in comune la passione per i grandissimi Nomadi.

La formazione è composta da 6 elementi dalle spiccate doti musicali:

Gabriele D'Orazio (tastiere e voce),

Ivano Marino (voce),

Simone Ciavattella (basso),

Lorenzo Paolucci (batteria),

Marino Di Nino (chitarra),

Gianluca Romano (chitarra)

L’esibizione, rigorosamente live, è arrangiata è studiata nei minimi particolari artistici e tecnici. Il modo personale di interpretazione rende ogni spettacolo unico, creato per far vivere al pubblico le emozioni delle canzoni dei Nomadi, un vero e proprio omaggio eseguito con professionalità, rispetto e passione.

Lo spettacolo ha una durata di circa due ore e mezza ed abbraccia l’intero repertorio dei Nomadi dal presente al passato.