"Desaparecidos, destini nel Tango": al Kabala la passione e la tragedia dell’Argentina

Tutto pronto per "Desaparecidos, destini nel Tango": al Kabala andranno in scena la passione e la tragedia dell’Argentina giovedì 30 gennaio. Da un’idea di Sara Cecala (foto). Sul palco:

Antonio Scolletta, violino

Lorenzo Scolletta, fisarmonica

Sara Cecala, pianoforte

Anna Melato, attrice e cantante

Cena spettacolo. In scaletta brani celebri di Astor Piazzolla come Adios Nonino a Muerte dell’Angel, da Oblivion a Libertango passando per Invierno e Vuelvo al Sur e altri pezzi del grande maestro argentino, con lo sguardo rivolto ai compositori della vecchia guardia come Carlos Gardel.