Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, incontra i fan a Pescara

L'ex chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton, sarà a Pescara il 16 dicembre per un “meet & greet” aperto ai fan degli Iron Maiden e a tutti gli appassionati di musica, in cui sarà possibile incontrare il musicista, conversare e scattare foto con lui.

Nell'occasione Stratton presenterà ufficialmente la collaborazione con la tribute band abruzzese Maiden Division, da lui scelta per accompagnarlo nel suo prossimo tour 2020 nel centro-sud Italia, in occasione del quarantennale dall’uscita del primo album degli Iron Maiden che fu pubblicato da Emi il 14 aprile 1980.

Il chitarrista proporrà uno show in cui eseguirà tutti i brani di quel primo omonimo album (“Iron Maiden”, appunto). Sono previste date in tutte e quattro le province della nostra regione, e poi in Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Calabria etc.



Stratton registrò l'album d'esordio degli Iron Maiden nel 1980, l'Ep e videoclip 'Women in Uniform', i relativi singoli e il 'Live' registrato al leggendario locale londinese "Marquee". Dopo la fine della prima parte del tour europeo di spalla ai Kiss, venne sostituito dal chitarrista Adrian Smith.

Attualmente è membro fondatore dei Lionheart.