Dennis Stratton (ex Iron Maiden): meet & greet + welcome party a Pescara

Il prossimo 16 dicembre l'enoteca ArtDiWine ospiterà Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden e attuale membro dei Lionheart, in occasione della presentazione del suo nuovo tour celebrativo con i Maiden Division.



Da ArtDiWine avranno luogo la conferenza stampa, il Meet & Greet con i fan e il Welcome Party conclusivo con lo stesso Dennis Stratton. Per i fan degli Iron Maiden e tutti gli appassionati di musica sarà un’occasione imperdibile per incontrare il chitarrista, conversare e scattare foto con lui.



Programma dell'evento



- Press Conference ore 20 (solo addetti stampa)

- Meet & Greet ore 21 (previo acquisto biglietto, 50 posti disponibili, in prevendita a € 6,66)

- Welcome Party ore 22:30 (ingresso libero, no buffet, solo consumazione al banco)



Meet & Greet

Vieni a conoscere Dennis Stratton! Sono disponibili 50 posti, in prevendita a € 6,66. Altrimenti € 7 all'ingresso la sera stessa, se ci sono ancora! Prenota online il tuo biglietto per non perdere l'opportunità di conoscere un membro storico degli Irons. Il biglietto include: accesso illimitato al buffet + 1 bevanda (birra artigianale da 33 cl oppure calice di vino, a scelta tra quelli selezionati dall'enoteca per la serata)

Acquista il tuo biglietto in prevendita a € 6,66 su https://www.artdiwine.it/biglietti/.



Contatti:

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/