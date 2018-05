DeMode (tribute Depeche Mode) al Siren's Corner di Francavilla al Mare

Venerdì 25 maggio alle ore 22 si esibiranno i DeMode, tribute band dei Depeche Mode, nella meravigliosa e accogliente cornice del Siren's Corner di Francavilla al Mare.

Sarà un live esclusivo in una delle migliori location per la musica live. Due ore di emozione e di puro spettacolo in chiave Depeche con una set list rigenerata e proiezioni video, ripercorrendo i più grandi successi della band britannica.

Per info e prenotazioni: 085/4911111 - 392/9623446.