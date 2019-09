A Montesilvano 'Days of Percussion', l'evento dedicato al mondo delle percussioni

Montesilvano è pronta a ritrasformarsi in Università della Musica: dal 24 al 29 settembre torna, al Serena Majestic, il Festival e Concorso internazionale Days of Percussion.

La kermesse, alla sua 17esima edizione, è organizzata dall’associazione culturale Italy Pas, con la direzione artistica dei maestri Antonio e Claudio Santangelo. L’evento, sostenuto dalla Fondazione PescarAbruzzo, ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

A Montesilvano arriveranno artisti di fama internazionale, alcuni alla loro prima esibizione in Italia. I musicisti comporranno anche le giurie del concorso, che si articola in cinque categorie: vibrafono, marimba, tamburo, timpani, composizione. Sono attesi 200 concorrenti da 30 Paesi di tutto il mondo, dall’Argentina agli Stati Uniti d’America.

Il concorso internazionale si svolgerà tutte le mattine, mentre i pomeriggi saranno dedicati alle master classes. Gli artisti si esibiranno nell’auditorium del Serena Majestic ogni sera, dal 25 settembre, data del concerto di apertura, a sabato 28 settembre. La kermesse si chiuderà con il concerto e la premiazione dei vincitori, in programma il 29 settembre.

In città arriveranno 200 studenti con in comune la passione per le percussioni e un forte desiderio di scambio artistico e culturale. Saranno 6 giorni di festa. Il concerto finale del 29 settembre, riservato ai vincitori del concorso, verrà dedicato al maestro Piotr Lachert, pianista e compositore di fama internazionale, a un anno dalla sua scomparsa.