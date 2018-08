Dago Red e Pierluigi Petricca al porto turistico di Pescara per 'Estatica'

Domenica 5 agosto, al porto turistico per 'Estatica', luci accese per un doppio appuntamento: Pierluigi Petricca in solo e il noto gruppo Dago Red, ospiti della serata firmata Blue Blues Festival (quarta edizione). Ingresso libero. Ore 21.30 per il primo appuntamento, 22.30 per il secondo.

''Siamo onorati di poterci esibire in questa bella rassegna, sicuri di una location e di un supporto tecnico di prim'ordine'', affermano i Dago Red, pronti a presentare il nuovo album - Cicada - prodotto da Angelo Scogno (MRM APPALOSA, distribuzione IRD).

I brani spaziano dal blues, al folk, all'acustica. Convivono, in equilibrio, i suoni di una banda abruzzese (una vera dichiarazione d'amore alla propria terra), ritmi africani, folk'n blues e note di popolazioni immaginate. Ma c’è di più: la copertina dell’album è diversa da cd a cd, in modo da render ogni copia un pezzo unico (1000 le copie stampate).

Attivi da quasi un ventennio, i Dago Red hanno iniziato come trio busker. Ora il gruppo è formato da Giuseppe Mascitelli voce e chitarra, Nicola Palanzachitarra, Nicola Di Camillo basso e contrabbasso, Angelo Scogno tastiere e voce, Andrea Giovannoli batteria e percussioni, Paola Ceroli alla voce. Nel 2012 si sono guadagnati il riconoscimento di Miglior Gruppo Blues in Italia vincendo l'Italian blues challenge (Bologna).

A seguito di questo traguardo, l'anno successivo, hanno rappresentato il proprio Paese allo European Blues Challenge di Berlino. Altra tappa importante è la menzione speciale ottenuta all'International Songwriting Competition, due dei membri della giuria erano Tom Waits e Robert Smith.

La serata partirà con il live del musicista Pierluigi Petricca, conosciuto in Italia come leader della Blues Band Papaleg. Nel tempo ha acquisito uno stile e un linguaggio musicale unici e attraverso le sei corde della chitarra resofonica rende al pubblico le sue emozioni. Ha iniziato la sua carriera da solista nel 2010, il suo primo album senza band si intitola At Home.