Cristina Donà live alla Cantina Majella di Caramanico Terme

Domenica 9 settembre dalle ore 22 appuntamento con Cristina Donà. Inizia nei primi anni '90 il lungo e felice percorso artistico che fa di lei una delle voci più originali della scena musicale italiana. Cristina Donà ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter Gabriel e dei Simple Minds).

Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra, Cristina è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all'estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani.



Opening: Giusy Zaccagnini.