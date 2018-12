Cartoni animati e nostalgia: Cristina D'Avena in concerto a Francavilla al Mare

Cristina D'Avena sarà in concerto a Francavilla al Mare venerdì 28 dicembre. Appuntamento nel pomeriggio in piazza Sirena, ingresso libero.

La cantante bolognese è famosa soprattutto per aver interpretato numerose colonne sonore dei più celebri cartoni animati come 'Kiss me Licia', 'Magica Amy', 'Lady Oscar' e tanti altri che hanno accompagnato i grandi e oggi i più piccoli.

A Francavilla sarà un vero e proprio tuffo nei miti e nei ricordi di una generazione. Cristina D’Avena salirà sul palco alle ore 18.