Cristiano Godano in "Parole e Musica" allo Scumm di Pescara

Lo Scumm e ARCI Pescara presentano con orgoglio lo storico leader dei Marlene Kuntz in "Parole e Musica". Appuntamento il 20 maggio dalle ore 22. Un viaggio in musica attraverso la carriera artistica di Cristiano, con l'intervento di un moderatore d'eccezione come Umberto Palazzo.

Comunicazione e ingresso riservati ai soci ARCI. Si consiglia la prenotazione per non rischiare di restare fuori.