Il Coro Folk "Città di Spoltore" festeggia il decimo anno di attività in concerto sabato 23 giugno. Un appuntamento speciale con il M° Donato Di Domenico che dirigerà brani della tradizione popolare abruzzese: nel programma "Abbruzze Me", "Luntane cchiù Luntane", "Lu Gran Sasse", "L'arta cchiù Prelibate o La Canzone de lu Marinare", "L'Uviciolle", "Fantasia Abruzzese" e l'immancabile "Vola, vola, vola". I componenti il coro saranno premiati, prima dell'inizio del concerto dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e dall'assessore alla cultura Roberta Rullo.

Presente ovviamente anche il presidente dell'associazione musicale Coro Folk, Claudio Tatone. In questi dieci anni i coreuti di Spoltore hanno portato le loro note in giro per l'Abruzzo e non solo, arrivando ad essere ospitati anche ad Assisi, Mantova, Trieste e Loreto Marche, più volte scenario privilegiato delle loro esibizioni.

L'ultima poche settimane fa, il 2 giugno, quando hanno animato la Santa Messa nella Basilica della Santa Casa con la partecipazione di Marcello Pagliaricci all'organo e la soprano Maura Maurizio. Ma il collettivo è stato ospitato anche all'estero, ad esempio nella Repubblica Ceca e in Australia, dove nel 2007 ha presentato in un tour di dieci spettacoli il suo repertorio caratterizzato come sempre dai classici della nostra musica regionale.