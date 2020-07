Il Contemporary Vocal Ensemble in scena per "Singin' in the streets"

Venerdì 24 luglio il Contemporary Vocal Ensemble, acclamato gruppo vocale con sezione ritmica, formato da 16 studenti e diplomati in Pop e Jazz al Conservatorio D'Annunzio di Pescara, si esibirà per un concerto ad ingresso libero nell'ambito della rassegna "Singin' in the streets".

In scaletta brani tratti dal repertorio Pop/Soul/Funk internazionale. Da non perdere.