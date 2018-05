Al Conservatorio il tour ‘MusAnima – Crocevia di musica e cultura contemporanea’

Approda a Pescara il tour del nuovo Festival di musica contemporanea ‘MusAnima – Crocevia di musica e cultura contemporanea’ proposto dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese in collaborazione con i conservatori di L’Aquila, Teramo e Pescara.

Appuntamento domenica 20 maggio alle 18 nell’Auditorium del conservatorio “L. D’Annunzio”.

Il progetto itinerante MusAnima propone 9 prime assolute di composizioni per orchestra sinfonica commissionate a giovani autori, 6 concerti a L’Aquila, Teramo e Pescara e si incentra su tre livelli di costruzione: brani storicizzati che sono internazionalmente riconosciuti, brani di livello medio alto composti da giovani in carriera e brani composti da studenti che mostrano una elevata cifra stilistica.

Si ascolteranno le composizioni Vertige di Luca Francesconi, Corpo in controcanto di Mauro Montalbetti, Dark Clouds di Vito Palumbo, brano quest’ultimo in prima esecuzione assoluta. Si aggiungono le composizioni degli allievi di conservatorio Paolo Capanna con Ouverture Aprutina , Eduardo Romano con Cause e Sandro Savagnone con Divertimento, tutte in prima esecuzione assoluta.

Sarà possibile seguire il progetto MusAnima- giusto connubio tra musica e anima secondo il coordinatore artistico Stefano Taglietti – anche attraverso la trasmissione radiofonica MusAnima Channel sulla webradio www.radiostart.it con dirette dei concerti, interviste, discussioni e repliche in podcast.