Giovani flautisti da tutto il mondo a Pescara per il concorso “Severino Gazzelloni”

Dal 27 al 31 ottobre si tiene l'VIII edizione del concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni”, per la terza volta nell’Auditorium del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Organizza l’associazione flautisti italiani con l’Alto Patrocinio di:

Regione Abruzzo,

Fondazione Pescarabruzzo,

Conservatorio “Luisa D’Annunzio”,

Comitato Nazionale Italiano Musica

La giuria è composta da:

Giampaolo Pretto (presidente di giuria e già primo flauto orchestra sinfonica Rai Torino),

Matteo Evangelisti (primo flauto Opera di Roma),

Christina Fassbender (università Berlino),

Han Guoliang (primo flauto orchestra nazionale della Cina),

Anne Catherine Heinzmann (università Essen),

Pamela Stahel (ottavino Opera di Zurigo)

La competizione è divisa in 4 categorie, con un montepremi totale di circa 25mila euro, borse di studio in denaro, pubblicazioni musicali, consegna di flauti e accessori per flauti, pubblicazioni su testate, concerti, incisione di un cd e la copertina sulla rivista Falaut.

Inoltre il Maestro Jean-Claude Gèrard, storico sostenitore del concorso, ha voluto offrire un premio di 500 euro, assegnato dal pubblico presente in sala, durante la serata finale del 31 ottobre. Circa 200 gli iscritti.