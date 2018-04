Concerto e messa in suffragio di Manuela Verna a due anni dalla morte

A due anni dalla morte di Manuela Verna, i genitori della giovane donna la ricordano a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata in una Messa-Concerto che si terrà sabato 28 aprile a Pescara Colli.

La messa sarà officiata da Padre Guglielmo Alimonti (il frate considerato il discepolo di San Pio da Pietralcina), che ogni mattina, alle 6, da oltre 30 anni, celebra la messa nella stessa basilica, mentre il tenore Piero Mazzocchetti, con l’accompagnamento musicale di altri musicisti al pianoforte e violino, canterà alcuni brani nel corso e alla fine della funzione religiosa.

La prematura morte di Manuela è stata uno stimolo per i genitori per la nascita dellAssociazione“Il risveglio di Manuela”, che ha tra i suoi principali scopi quello di realizzare un reparto per gravi cerebropatie acquisite: un reparto che dovrebbe sorgere nell’ospedale di Popoli, in grado di accogliere persone in stato di coma o affette da patologie neuro-degenerative. Oggi, infatti, i pazienti e i loro familiari sono spesso costretti a viaggi, anche all'estero, per ricoveri in strutture specializzate.