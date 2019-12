"Natale con i Kom", anche quest'anno non manca il tradizionale evento al Loft 128

Ancora una volta torna al Loft 128 di Spoltore, mercoledì 25 dicembre, l'appuntamento con il concerto di Natale insieme ai Kom, tribute band abruzzese di Vasco Rossi capitatana da Mirco Salerni.

Sarà come sempre un evento unico nel suo genere. Un live "vero", in quanto nel locale non ci saranno tavoli o sedie ma soltanto una grande arena con posti in piedi. Si potranno ordinare pizze e panini al bancone.

Apertura cancelli alle ore 20.30, inizio concerto alle ore 22.30 con drink card.