Gran Concerto di Fine Anno al Teatro Massimo con l’Orchestra Sinfonica Dean Martin 

Sabato 29 Dicembre torna a Pescara il Gran Concerto di Fine Anno con l'Orchestra Sinfonica Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, con il solista Claudio Santangelo alla marimba. Per info: 347/6368397.

Il programma prevede musiche di:

L'evento verrà intitolato alla memoria di Giovanna Porcaro, assessore alla cultura del Comune di Pescara scomparsa prematuramente nel 2015.

Il ricavato andrà a favore dell’Ail. Presenta il concerto l’attrice Tiziana Di Tonno. Ecco spiega la presidente della Fondazione Dean Martin, Alessandra Portinari:

“Ormai presente in numerose realtà nazionali e internazionali, questo è un appuntamento che assume notevole rilevanza sia per la cittadinanza sia per il brindisi simbolico delle principali autorità. Il pubblico è sempre estasiato dalla bravura dell’Orchestra e dal repertorio scelto. Quest’anno ospiteremo nello spirito della Fondazione Dean Martin di valorizzare i talenti locali, il solista Claudio Santangelo, che nonostante la sua giovane età ha già conquistato, attraverso la marimba, le platee di mezzo mondo. Anche in questa occasione l’evento è a scopo benefico ed è a favore dell’Ail, alla quale va il nostro ringraziamento per il generoso lavoro che svolge sul territorio attraverso Casa Ail”.