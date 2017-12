Gran Concerto di Fine Anno con l'Orchestra Dean Martin al teatro Massimo

La Fondazione Dean Martin, per il quarto anno propone, all’interno della prestigiosa rassegna “Musica e Società”, un evento che ha visto nelle passate edizioni il sold out e grande euntusiasmo da parte del pubblico. Il Gran Concerto di Fine Anno è in programma sabato 30 dicembre ed è il concerto più diffuso nel mondo.

Quest'anno la proposta musicale, molto originale è incentrata sulla danza: dalle splendide Danze Polovesiane di Borodin, al travolgente Bacchanale di Saint Saens al brano di Elgar dedicato all’amico scomparso, alle Danze Ungheresi di Brahms per finire con i Walzer e le Polke di Strauss. Anche in questa edizione il concerto verrà intitolato alla memoria della cara e indimenticabile Giovanna Porcaro, assessore del Comune di Pescara, scomparsa prematuramente due anni fa e che per prima ha voluto istituire l’appuntamento in città.

Il 30 dicembre salirà sul palco del Teatro pescarese l'Orchestra Sinfonica Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis. Presenta l’attrice Tiziana Di Tonno.

Ormai presente in numerose realtà nazionali ed internazionali, è un appuntamento che assume notevole rilevanza sia per la cittadinanza sia per il brindisi simbolico delle principali autorità.

Anche in questa occasione l’evento è a scopo benefico ed è a favore dell’Ail (Associazione Italiana Leucemici) sezione interprovinciale Pescara-Teramo, presieduta da Domenico Cappuccilli.

Al concerto, con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e il patrocinio dell’Assessorato all’Emigrazione della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara, collabora anche il MiBe - Liceo artistico, musicale e coreutico – guidato dalla Dirigente Scolastica Raffaella Cocco, con la presenza di alcuni giovani talentuosi musicisti. L’Orchestra Sinfonica Dean Martin è formata da pescaresi ed è un riferimento artistico di pregio in città per una proposta musicale sempre interessante e coinvolgente, ha esordito con il Premio Oscar Luis Bacalov, scomparso recentemente e con il solista Paolo Morena. E’ stata diretta da uno dei più grandi direttori d’orchestra internazionali, l’abruzzese Donato Renzetti.

L'evento chiude tutti gli appuntamenti del 2017, centenario della nascita di Dean Martin. Info: 347/6368397, fondazionedeanmartin@gmail.com.