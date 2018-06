Concerto in Casa Ail con il Jubilus Clarinet Quartet

Concerto in Casa Ail in occasione della Giornata nazionale per la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma.

Il programma prevede alle 18.30, dopo i saluti del presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo, Domenico Cappuccilli, la presentazione del libro "Ali per sognare" della professoressa Stefania Piscicelli, poi la testimonianza di Marta Viola, scrittrice del libro Sangue Bianco.

Alle 19 si esibirà il Jubilus Clarinet Quartet composto da Alfonso Giancaterina, Antonio Troiano, Renzo Sulpizio e Claide Di Silvestro. Seguirà un buffet offerto dall'Ail. In Caso di maltempo, l'evento si terrà nella sala convegni di Casa Ail. Ingresso gratuito su prenotazione ai numeri 085.2056234 / 328.2611786.