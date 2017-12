Concerti di Vinicio Capossela ed Ermal Meta: le misure di sicurezza e i varchi d’ingresso

In occasione dell’evento “Capossela Capodanno” previsto per la serata del 31 dicembre in Piazza della Rinascita le componenti istituzionali Questura e Prefettura in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo e Tavolo Tecnico Operativo hanno determinato le direttive relative alla gestione dei diversi aspetti che caratterizzano il suddetto evento al fine della composizione ottimale dei diversi interventi di competenza.

Per l’accesso del pubblico in Piazza della Rinascita saranno previsti tre diversi varchi d’ingresso (Corso Umberto angolo via Firenze/via Cesare Battisti, via N. Fabrizi angolo Corso Umberto, viale Regina Margherita-angolo via Mazzini) presidiati dagli addetti alla sicurezza e dove avverrà il controllo delle persone, al fine di intercettare bottiglie di vetro, petardi di ogni tipo e/o qualsiasi altro materiale ritenuto pericolo.

Sempre in ottemperanza alle disposizioni previste in materia di “Safety e Securety” è stata emessa un’ordinanza sindacale di divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro e in lattina. Ulteriori ordinanze sindacali disciplinano il traffico veicolare con l’istituzione di divieti di transito, sosta e fermata nel quadrilatero interessato dalla manifestazione, nonché il posizionamento di idonei e adeguati impedimenti fisici al transito dei veicoli (new jersey).

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara e il Servizio 118 garantiranno la propria assistenza in caso di emergenza. Analoghe misure verranno adottate in occasione del concerto di Ermal Meta previsto per il 1 gennaio 2018.