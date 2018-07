Concerti sotto le stelle: si parte dalle Naiadi con la splendida voce di Sarah Jane Morris

Partirà venerdì 6 luglio alle ore 21.30 la 25^ edizione di Concerti sotto le stelle – Pescara International Music Festival con un incredibile primo appuntamento del ricco programma che fino al 26 agosto risuonerà nell'estate pescarese. Teatro della serata d'apertura, il Parco “Le Naiadi”, che ospiterà le note suadenti di Jazz, rock e rhythm and blues di Sarah Jane Morris.

La cantautrice britannica è fra le più intense e ammalianti cantanti della musica contemporanea. Voce calda e profonda, tutta british, si muove con disinvoltura, su una estensione di ben quattro ottave, fra pop, rock, R&B e jazz.

Il concerto, che sarà inoltre impreziosito da alcuni momenti coreografici della ballerina Agnese Riccitelli, è un viaggio seducente ed elegante che Sarah porta avanti da alcuni anni entusiasmando il pubblico di tutto il mondo. 'Don't leave this way', 'Me and Mrs Jones', 'Fragile' e 'No Beyoncé' sono solo alcune delle sue memorabili e personalissime interpretazioni, ormai divenute l'emblema della “world music”.