Concerti sotto le stelle, alle Naiadi l'ultimo appuntamento con i Birkin Tree

Ultimo appuntamento per le Naiadi per la venticinquesima edizione di Concerti sotto Le Stelle, festival che quest'anno ha ritrovato il Parco Le Naiadi come cuore dell'evento. Sabato 28 luglio sarà di scena la musica irlandese con i Birkin Tree, la più importante band italiana di Irish music per un concerto di grande impatto e suggestioni.

Una terra di folletti e fate, verdi praterie e cieli infiniti, grandiose scogliere e mitiche leggende… Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell'energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

Nel corso della loro trentennale carriera i Birkin Tree hanno tenuto oltre millesettecento concerti in Italia e in Europa. Il biglietto di ingresso può essere acquistato in prevendita su ciaotickets.com o alle Naiadi la sera del concerto.