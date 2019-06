'Concerti Sotto le Stelle', il programma dell'edizione 2019

Il cuore dell’estate pescarese batte al ritmo del festival di “world music” che si sviluppa nei mesi di luglio e agosto attraverso una serie di 16 appuntamenti serali dagli altissimi contenuti artistici. Lo spazio scelto è rappresentato da luoghi di assoluta bellezza della città di Pescara come l’Aurum (dal 4 al 30 luglio) e il Porto Turistico (dal 1° al 24 agosto).

Il programma

AURUM, Giovedì 4 Luglio

Napoli e Rio de Janeiro

MAURIZIO DI FULVIO TRIO

SIMONE D’ANDREAGIOVANNI

AURUM, Martedì 9 luglio

Dal barocco alla world music

DUO FABIO BATTISTELLI & STEFANO FALLERI

TRIO BADINERIE

AURUM, Venerdì 12 luglio

Di voce in voce

ENZO SARNA ENSEMBLE

SWEET & LOW JAZZ INTERMISSION

AURUM, Domenica 14 Luglio

Musica española y bailes

TRIO JOAQUIN PALOMARES, FERNANDO ESPÌ

& ESTEFANÍA BRAO

AURUM, Mercoledì 17 luglio

Black music

FABIANO DI DIO ORIGIN GROUP

THE SOUL SIDE

AURUM, Sabato 20 luglio

Dal jazz al country

ROBERTO TARENZI TRIO

BARON’BAND

AURUM, Venerdì 26 luglio

Federico García Lorca e l’Andalucìa

JOSÉ MANUEL CUENCA & RAQUEL PARRILLA SÁNCHEZ

LUCA PUGLIELLI

AURUM, Martedì 30 luglio

Classic, blues and jazz

THEATE CLARINET ENSEMBLE

TETRIS JAZZ TRIO

PORTO TURISTICO, Giovedì 1 Agosto

Suenos de Argentina

TANGO PARA TRES

ELENA RIOLO

PORTO TURISTICO, Mercoledì 7 Agosto

Sonati ma non troppo

TRIO SCONCERTO & DANCES

ROBERTO PORETTI

PORTO TURISTICO, Domenica 11 Agosto

Misticanze rossiniane

ROMA VOCAL ENSEMBLE

ANDREA DI STEFANO

PORTO TURISTICO, Mercoledì 14 Agosto

Colori e armonie della terra andalusa

COMPAGNIA FLAMENCO NUEVO

& CRISTINA BENITEZ

PORTO TURISTICO, Sabato 17 Agosto

Tanghi & milonghe

QUARTETTO FANCELLI

AURORA GAMBONE & ILARIA DEL PRETE

PORTO TURISTICO, Martedì 20 Agosto

La niña prodigio: da Paganini a Chick Corea

JENNIFER PANEBIANCO

L’OFFICINA DELLA MUSICA VOCAL ENSEMBLE

PORTO TURISTICO, Giovedì 22 Agosto

That’s all right …Elvis!”

IVAN DE CARLO & REAL DUO

TIZIANO CICCONETTI

PORTO TURISTICO, Sabato 24 Agosto

The great guitars

BIRÈLI LAGRENE, GIUSEPPE CONTINENZA & MAURIZIO DI FULVIO

TINOZZI GUITAR ENSEMBLE

Biglietti

I biglietti si possono acquistare nei negozi ciaotickets e online su www.ciaotickets.com, oltre che al botteghino dalle ore 20,30 la sera dei concerti. È possibile prenotare i biglietti dei concerti scrivendo a info@castelnuovotedesco.it o telefonando a 347/5388836 - 393/9077862.

I biglietti prenotati vanno acquistati al botteghino entro le ore 20.30 del giorno in cui si svolgerà il concerto.

Gli abbonamenti sono in vendita a Picture Disc in via Venezia, 60 e all'Angela Bijoux, Azzurra Top Fashion ed Estatica Bar del Porto Turistico.