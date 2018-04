Concerti per la vita, secondo appuntamento in Casa Ail con Alfonso Giancaterina e Giulia Grilli

Secondo appuntamento, domenica 22 aprile alle ore 17.30, con “Concerti per la vita”, la rassegna musicale organizzata dalla sezione Pescara-Teramo dell’Ail (Associazione italiana per la cura delle leucemie, il mieloma e i linfomi) in collaborazione con l’Orchestra femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis. A suonare nella sala convegni di Casa Ail, in via Rigopiano, sarà il duo composto da Alfonso Giancaterina al clarinetto e Giulia Grilli al pianoforte. Il concerto, intitolato “Serenata italiana”, sarà a ingresso gratuito (necessaria la prenotazione al numero 328/2611786).

“I concerti si tengono ogni mese perché crediamo che la dura battaglia contro la malattia si combatta anche con la cultura e la musica è cultura - ricorda il presidente della onlus, Domenico Cappuccilli - Sono eventi aperti a tutti, ma rivolti in particolare agli ospiti di Casa Ail. Visto il buon riscontro al primo concerto, che si è tenuto ai primi di marzo, spero che anche questa volta i nostri sostenitori intervengano per ascoltare le esecuzioni di due musicisti straordinari ed essere vicini all’Ail”.

Casa Ail ospita i pazienti in cura nel Dipartimento di Ematologia e i familiari che li accompagnano. Dal 21 giugno 2009, data dell’inaugurazione, ha accolto, a titolo totalmente gratuito, 431 pazienti e 758 accompagnatori, di cui 609 provenienti dall’Abruzzo e 580 da altre regioni, in particolare dalla Campania, il Molise e la Puglia. Gli ospiti trovano nella struttura camere confortevoli e funzionali, la possibilità di socializzare con altre famiglie che stanno affrontandola stessa esperienza e la vicinanza dei volontari Ail, che li assistono anche psicologicamente.