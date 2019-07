Doppio appuntamento firmato Combat Rock, concerto-sfida tra Ac/Dc e Guns n' Roses

Doppio appuntamento firmato Combat Rock per Estatica, la kermesse in corso al porto turistico che quest’anno festeggia il suo decennale. Venerdì 26 luglio alle 21.30 (ingresso libero) sarà proiettato in prima assoluta ilvideoclip della The biggest combat rock band, che si è esibita in arena lo scorso 30 giugno. Una produzione Spray Records per Estatica 2019.

Il videoclip sarà disponibile dalle ore 22 in poi sul sito di Estatica e sui canali social Combat Rock.

A seguire, spazio alle cover band degli Ac/Dc e dei Guns n'Roses, pronte a sfidarsi per una battaglia a suon di chitarra e pura energia. Sul palco gli Hells Bells - Simone Flammini alla voce, Nicola Santeusanio e Federico Febo alle chitarre, Mariano Pavone al basso, Luca Belisario alla batteria - da sempre riconosciuti come la più "adrenalinica" Tribute del quintetto australiano, grazie alle loro esibizioni sempre infuocate ed imprevedibili, la band capitanata da Simone Flammini festeggia nel 2018 i 15 anni di attività, attestandosi come la più longeva Ac/Dc Tribute del centro Itallia.

E i Dust N’Roses - Stefano Frentano alla voce, Danilo Rossi e Fabio Raggi alla chitarra, Claudio Giannascoli al basso, Emanuele Di Marco alle tastiere, Alessio Coletti alla batteria - sono il risultato di un sodalizio artistico che nasce da una grande passione per la band americana, e che si traduce in uno spettacolo musicale ricco di adrenalina, carattere e presenza scenica, attraverso un repertorio che spazia tra le grandi hits della band di Axl e Slash.