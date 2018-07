Il Colibrì Ensemble vola a Salò con la violinista Francesca Dego

Sabato 28 luglio il Colibrì Ensemble salirà sul prestigioso palcoscenico del Festival Internazionale “Gasparo da Salò”, insieme alla violinista Francesca Dego, per un concerto tutto incentrato sul repertorio beethoveniano. Sulle sponde del Lago di Garda, l’Orchestra da Camera di Pescara chiuderà la rassegna aperta pochi giorni fa dalla Filarmonica della Scala.

Il programma musicale propone il Concerto per violino op.61 di Beethoven e la Sinfonia n.4 op.60, eseguita recentemente dal Colibrì con i Solisti dei Berliner Philharmoniker. I sessant’anni del Festival vedranno la pubblicazione di un libro, che raccoglie i musicisti e le orchestre che si sono esibite in questa particolare edizione del festival, tra cui anche il Colibrì.

"Per il Colibrì Ensemble si tratta di un'occasione irripetibile per farsi apprezzare a livello nazionale e internazionale - afferma la presidente Gina Barlafante -. Da Pescara piano piano ci stiamo aprendo a nuovi percorsi e opportunità, coadiuvati anche dalla recente uscita del primo disco dell’orchestra che sta riscuotendo apprezzamenti in tutta Europa".