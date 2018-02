Il Colibrì Ensemble porta a Pescara i solisti dei Berliner Philharmoniker 

Arrivano a Pescara i solisti dei Berliner Philharmoniker, i musicisti della più prestigiosa orchestra al mondo, che si esibiranno insieme al Colibrì Ensemble, Orchestra da Camera di Pescara. Si tratta di un evento storico ed eccezionale per l’Abruzzo e per la città di Pescara, che da cinque anni ospita un’orchestra in grado di attirare artisti di livello internazionale.

Il programma musicale sarà tutto incentrato su Beethoven. Il violino di spalla Christophe Horak, il primo violoncello solista Bruno Delepelaire e il pianista Yannick Van de Velde, finalista nel prestigioso premio Busoni del 2015, eseguiranno il Triplo concerto in veste di solisti. A seguire, nella seconda parte del concerto, il violino di spalla Horak si siederà in orchestra per la brillante Quarta sinfonia.

«Siamo davvero onorati di poter condividere pagine di grande musica con artisti di questo calibro - dichiara Andrea Gallo, direttore artistico e musicista del Colibrì - e dal nostro punto di vista il fatto che provengano dalla “realtà orchestrale per eccellenza”, è un aspetto molto importante. I Berliner infatti, oltre che per la loro eccezionale qualità artistica, sono noti in tutto il mondo per la modalità di gestione e la personalità dell’orchestra stessa; una realtà in cui il musicista è considerato il fulcro, il centro di ogni dinamica e di ogni scelta. Molte orchestre tentano di avvicinarsi a questo modello e in poche davvero ci riescono. Per noi, nel nostro piccolo, sarà senz’altro uno stimolo a crescere e a migliorarci sempre di più».

I biglietti per la serata sono disponibili nei punti vendita:

- negozio di dischi Gong (via Palermo, 126);

- Centro Abaton (via Caravaggio, 127);

- Città Sant’Angelo OutletVillage;

- Online in prevendita su Ciaotickets (info 328.3638738).