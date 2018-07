"Classic Deep Purple Live", è la notte di Glenn Hughes a Pescara

Appuntamento imperdibile per gli amanti del grande rock: stasera (31 luglio) alle ore 21, presso il Teatro D’Annunzio di Pescara, l’Ente Manifestazioni Pescaresi ospiterà il concerto “Classic Deep Purple Live” performed by Glenn Hughes.

L’evento - organizzato con Alhena Entertainment e Ventidieci - rientra nell’ambito del corposo cartellone estivo del PeFest 2018 che comprende anche PescaraJazz e Funambolika.

Chi è Glenn Hughes

Ex bassista e cantante dei Deep Purple, Glenn Hughes, conosciuto da milioni di fan come “Voice of Rock”, inserito tra i grandi della Rock and Roll Hall of Fame e attuale front-man della super rock band “Black Country Communion”, sarà in tour mondiale con concerto evento imperdibile “Classic Deep Purple Live” World Tour 2018/19 con una set list dinamica e ben due live in omaggio al suo mandato nell’ MK 3 e MK 4 dei Deep Purple, il più influente gruppo rock nella storia della musica.

I Deep Purple fecero un salto di qualità quando l'allora ventenne Glenn Hughes sì separò dal gruppo funk-rock britannico Trapeze a metà del 1973. Come bassista e co-vocalist (con David Coverdale), contribuì a indirizzare il leggendario gruppo verso il rock progressivo come in 'Burn' (1974), 'Stormbringer' (1974) e 'Come Taste the Band' (1975).

Il suo album di debutto come solista 'Play Me Out' (1977) ha preceduto i successivi album realizzati con i Black Sabbath e con Gary Moore. Gli ultimi 25 anni hanno visto un'ondata di lavori da solista e collaborazioni per "Voice of Rock" tra cui la mega hit America: What Time Is Love? con i KLF nel 1992, e quattro album acclamati dalla critica, pubblicati tra il 2010 e il 2018 con il super gruppo rock Black Communion con Joe Bonamassa, Jason Bonham e Derek Sherinian.

Glenn è stato anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2016 insieme ad altri membri dei Deep Purple. Prendendo una pagina e ispirazione dal Blackmore / Coverdale / Hughes / Lord / Paice Deep Purple MK 3 California Jam e Made in Europe, il prossimo spettacolo dal vivo include i classici dei Deep Purple, Burn, Stormbringer, Might Just Take Your Life e Mistreated, solo per citarne alcuni, oltre a brani precedentemente mai eseguiti dal vivo con la line-up originale MK 3.

Sono inoltre presenti materiali classici del periodo del MK 4 con Tommy Bolin, tra cui lo straordinario spettacolo 'Getting Tighter', lo straordinario funk rock estravaganza di Hughes, e il capolavoro Coverdale / Hughes, You Keep On Moving, oltre ai successi della Deep Purple MK 2, Highway Star e Smoke on the Water, che saranno inclusi nel concerto perché, come sottolinea Glenn,

"Ho suonato entrambi questi pezzi durante il mio periodo con i Deep Purple e sono stati i pilastri dei live set quando ero nella band. Come il mio manager mi ha fatto notare, la prima volta che 'Smoke on the Water' è stato suonato dal vivo al Madison Square Garden è stato quando io e David eravamo nel gruppo nel 1974. Mi piace cantare anche 'Highway Star'. Alcuni anni fa ne ho arrangiato una versione per l'album di tributo all'anniversario di Machine Head con i miei buoni amici Steve Vai e Chad Smith. Nel tour non suonerò nulla che non abbia già suonato dal vivo o registrato in studio con i Deep Purple".

Oltre a Glenn, voce solista e al basso, la band è completata da Soren Anderson alla chitarra, Jesper Bo Hansen alle tastiere e Fer Escobedo alla batteria. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.

Questi i prezzi

Poltronissima Numerata: 46 € c.d.p.

Poltrona Numerata: 35 € c.d.p.

Gradinata Non Numerata: 25 € c.d.p.

Infoline: 085/4540969; 085/54062