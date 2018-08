A Città Sant'Angelo la 12ª edizione di "Festa In Corso Street Music Party"

Dal 17 al 19 agosto torna a Città Sant'Angelo la Festa In Corso Street Music Party, 12ª edizione.

La mission dell'associazione InCorso è di organizzare eventi che possano valorizzare e vivacizzare la vita angolana, attraverso la musica, cultura, promozione del territorio, senza dimenticare l'attività di beneficienza, pilastro fondamentale del nostro statuto.

Elenco artisti 12ª edizione:

★ "Accordi/Disaccordi" Jazz Manouche (Torino) - 17 Agosto

★ "Anima Chordis" Etnoclassica (Elice/citta S. Angelo) - 17 Agosto

★ "Doc2" Latin Jazz (Vibo Valentia) - 17/18/19 Agosto

★ "Underground" Rolling Stones Tribute Band (San Benedetto) - 17 Agosto

★ "Dale’s Mood" Swing (Teramo) - 17 Agosto

★ "All Cost" Rock / Cantautorale / Alternativo (Rieti / Pescara / Ortona) - 18 Agosto

★ "Wizdom Drum Band" Drum Line (Vibo Valentia) - 17/18/19 Agosto

★ "Roaring Emily" Jazz Band Dixieland / Swing / Jazz (Ravenna / Bologna) - 17/18/19 Agosto

★ "Fracassession" Fusion (Fermo) - 18 Agosto

★ "The Wonders" Beatles Tribute Band (Bari) - 18 Agosto

★ "Piccola Bottega Dello Swing" Swing e Boogie Woogie (Pineto) - 18 Agosto

★ "Twenty Miles" Acoustic Blues & Folk (Salle / Serramonacesca / Spoltore) - 18 Agosto

★ "Red Black" Pop Internazionale (Pescara) - 17/19 Agosto

★ "Quartetto Hedone" Musica Classica / Musica da Film (Pescara) - 19 Agosto

★ "Paintbox" Pink Floyd Tribute band (Pescara) - 19 Agosto

★ "Ufo Robot" Sigle Cartoni Animati (Pescara) - 18 Agosto

★ "Mustacchi Bros." Acoustic Swing Street Band (Locorotondo) - 19 Agosto

★ "Sando Gall" Indie Folk (Pescara) - 19 Agosto

★ "Soballera" Musica Popolare / Pizzica / Tarantella / Tammuriata (Bari) - 19 Agosto

★ "Rolling Quintet" Blues (Teramo) - 19 Agosto

★ "Mo’ Better Band" Funky Marching Street Band (Teramo) - 19 Agosto

★ "Around Duran" 80s Party (Pescara) - 19 Agosto

★ "Bandakadabra" Swing / Rocksteady / Balkan (Torino) - 18 Agosto

★ "Alma Gitana" Danza Flamenco (Pesaro) - 17/18 Agosto

★ "ZZ KING & FM300" Power Blues (Silvi) - 17 Agosto

★ "La Municipale Balcanica" World Fusion (Terlizzi) - 17/18 Agosto

★ "Rocky Top Country Band" Country Western (Pescara) - 17 Agosto

★ "Dario Rossi" Live Techno (Roma) - 19 Agosto

Queste le formule d'ingresso

• Biglietto singola serata - 5 €

• Abbonamento 3 sere (17-18-19 Agosto) - 10 €

• "Family Pack" singola serata (minimo 4 persone dello stesso nucleo familiare) - 4 € a persona