Ciao Lucio (tributo Lucio Dalla) + dj set di Palma al Loft 128 di Spoltore venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 23.

Due ore di grande musica per celebrare un artista indimenticabile, a pochi giorni dalla sua dipartita e dal suo compleanno. Il tutto, con tante belle sorprese in scaletta. Alla voce, come sempre, ci sarà Valentino Aquilano.