Ciao Lucio (tributo a Lucio Dalla) al Loft 128 per Ognissanti

Ciao Lucio (tributo a Lucio Dalla) in concerto al Loft 128 di Spoltore venerdì 1° novembre per Ognissanti.

Un viaggio attraverso i più grandi successi di Lucio Dalla, magistralmente interpretati da Valentino Aquilano. Al suo fianco quattro musicisti in uno spettacolo interamente dal vivo, per rivivere insieme le emozioni del grande Maestro.



Line up:

Valentino Aquilano voce

Elio Depasquale tastiere

Matteo Di Battista chitarre

Francesco D'Alessandro basso

Mirko Minetti batteria

Info e prenotazioni: 393/9779688.