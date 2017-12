Spettacolo canoro per ragazzi al Flaiano con il “Christmas Festival Città di Pescara”

Si svolgerà venerdì 29 dicembre all’Auditorium Flaiano dalle 18 in poi la prima edizione di “Christmas Festival Città di Pescara”, una gara canora che vede tra i partecipanti ragazzi dai 6 ai 14 anni suddivisi in due categorie: baby e junior.

Organizza la PD Production di Pescara, con il Patrocinio del Comune di Pescara in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Grandi Eventi di Giacomo Cuzzi.

Severa e imparziale sarà la giuria chiamata a giudicare questi ragazzi e che eleggerà per ogni categoria un vincitore che si aggiudicherà un premio prestigiosissimo: la registrazione di un brano nella sala d’incisione “Ondesonore Records” di Francesco Altobelli.

Ospite d’onore della serata sarà la cantante abruzzese Hanna (foto), che di ritorno dai concerti in Canada e Svizzera si esibirà regalando momenti di buona musica e virtuosismo vocale, ma ci saranno anche altri artisti sul palcoscenico del Flaiano, come i ballerini internazionali di Tango Argentino Fabian Braña e Daniela Scalabrini.

Sarà speciale anche il pubblico, per condividere con persone speciali la magica atmosfera del Natale la PD Production ha invitato tanti ragazzi seguiti da oltre 30 associazioni/onlus abruzzesi, in segno di ringraziamento, stima e plauso per l’attività sociale che svolgono. L’ingresso è gratuito.