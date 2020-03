Chiusa in anticipo la stagione 2020 del Kabala Jazz Club

Chiusa in anticipo la stagione del Kabala Jazz Club a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Con il live di Charlie Hunter & Lucy Woodward, infatti, si è deciso di porre fine anzitempo al calendario 2020 cancellando, quindi, gli ultimi due concerti in programma:

Ecco cosa si legge in un comunicato:

"Lo staff del Kabala è già al lavoro per programmare la rassegna 2021 e recuperare, all'interno del prossimo cartellone, i concerti non disputati nel mese di marzo 2020, in modo da rendere ancora più saldo il rapporto con il pubblico e con gli artisti coinvolti. [...] Il Kabala guarda alla prossima stagione con ottimismo e con la voglia di condividere le emozioni positive trasmesse dalla musica. Se il palco rimane in silenzio, la voglia di musica del Kabala non si ferma".