Il festival concertistico 'Harmonia Mundi' si apre con i Carmina Burana a cura del Collegivm Arniense domenica 14 luglio all'Aurum.



"In Taberna quando sumus" è l’incipit di un canto goliardico medievale contenuto nella raccolta nota come “Carmina Burana” (Codex Buranus), conservata ora nella Staatsbibliotek di Monaco quale “Codex latinus monacensis” (Clm 4660), la più importante testimonianza di liriche latine del Medioevo.

Lo spettacolo porta in scena, in forma musicale rappresentativa e in versione originale (no Orff), i Canti profani dei Clerici Vagantes: Carmina moralia et satirica, Carmina amatoria, Carmina potoria, Ludi, ponendo in rilievo con recitazione e suoni, una visione realistica e veritiera del mondo medievale. Il ricco strumentario utilizzato, oltre alle voci umane, contribuisce a ricreare le suggestive sonorità del canto dei Clerici Vagantes.



Il gruppo è attualmente formato da: