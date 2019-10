Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi al Babilonia

Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi) con Sospeso Tour porta al Babilonia di Pescara, in una nuova veste solista, il suo primo album “Cornucopia”. Ecco cosa ha dichiarato Pipitone:

“Cari amici, sta per partire il mio nuovo tour! Questa volta però suonerò da solo. Volevo capire se potesse essere fattibile! È praticamente la stessa cosa che succede ad un bambino quando per la prima volta gli vengono tolti i braccioli. Nuoterò con voi in questo "sospeso tour! Ci si vede presto in giro!”.