Capodanno 2019 a Pescara: J Ax in concerto

È J-Ax il big della musica scelto dall'amministrazione comunale per il capodanno 2019. La notte di lunedì 31 dicembre, infatti, sarà a Pescara in concerto a Piazza della Rinascita per salutare l'arrivo del nuovo anno. Il Comune di Pescara ha ufficializzato l'ingaggio pochi minuti fa con un post su Facebook.

L'ex leader degli Articolo 31, ha recentemente festeggiato i 25 anni di carriera dopo aver intrapreso il percorso da solista nel 2006.