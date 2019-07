'Cantina in festival!' a Caramanico Terme, il programma

Venerdì 16 agosto a partire dalle 18 nell'ex Convento delle Clarisse, si svolgerà 'Cantina in Festival!', il primo Festival organizzato da Cantina Majella, diventata ormai un punto di ritrovo musicale abruzzese e non solo.



Ad alternarsi, nella suggestiva e storica atmosfera che l'ex Convento delle Clarisse rappresenta, nomi di spicco del panorama musicale abruzzese e non:

Jester at Work + Marianna D'Ama

Sherpa

Sunday Morning

Orange8

'Cantina in Festival!' si propone come un format “libero da ogni limite, spaziale e sonoro: un palco all'aperto, a contatto diretto con il cielo, che si miscela con la natura nella forma e nei suoni”.

Biglietti acquistabili sul posto o in Cantina Majella. Info: 3288971705.