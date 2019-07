Il batterista ha la tendinite, salta la data pescarese del tour dei Marlene Kuntz

Il batterista Luca Bergia ha la tendinite, e per questo motivo è saltata la tappa pescarese del tour “30 : 20 : 10 MK²” dei Marlene Kuntz, come pure tutte le altre date che erano in programma. La band di Cuneo era attesa in città il prossimo 24 luglio al Teatro d'Annunzio, ma ha dovuto spostare l'intera serie di concerti al prossimo autunno, quando i live si terranno nei club.

In queste ore si sta vedendo come fare, ma Pescara rischia di rimanere esclusa dall'eventuale nuova location. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

L'unica data estiva a essersi "salvata" è quella del 18 agosto al Cinzella Festival. Il termine ultimo per ottenere i rimborsi dei biglietti acquistati in prevendita è il 16 settembre.

Prima di procedere con la richiesta di rimborso, si consiglia di verificare sul sito di TicketOne i dettagli relativi (solitamente pubblicati nella sezione "News" nella home page del sito). Se l’acquisto è stato effettuato in un Punto Vendita TicketOne è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso lo stesso punto vendita consegnando i biglietti in originale.