Zoo Music Fest, dopo Carl Brave annunciato il secondo artista: è Calcutta

Dopo Carl Brave, è Calcutta il secondo artista annunciato per lo Zoo Music Fest, rassegna indie che promette di essere la novità estiva della costa adriatica. Organizzano Ventidieci, Alhena Entertainment e M&P Company. Appuntamento al porto turistico di Pescara il prossimo 8 agosto.

Biglietti disponibili da oggi, 13 marzo, alle ore 11 su Ticketone.it e Ciaotickets.it a 25 € + diritti di prevendita. Il cantautore laziale tornerà dal vivo nell’estate 2019 dopo il tour tutto esaurito nei palazzetti.

Il tour a supporto dell’ultimo album di Calcutta, "Evergreen", ha riempito stadi, arene e palazzetti italiani tra la scorsa estate e questo inverno. Il film del concerto all’Arena Di Verona è stato evento speciale nei cinema e distribuito su Timvision.

“Se piovesse il tuo nome”, canzone disco di platino che ha scritto per Elisa, è stato ben quattro settimane di fila in cima alle classifiche radio italiane. Ora Calcutta, dopo Core Festival di Treviso, Milano Summer Festival, Rock In Roma e Lucca Summer Festival, ha annunciato un’altra tranche del giro di concerti estivo.