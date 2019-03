Cafè Mexcal (Litfiba tribute) al Jammin' Club di Montesilvano

Adrenalina e spettacolo sono le componenti dei Cafè Mexcal. La tribute band abruzzese, sabato 23 marzo, ripercorrerà le tappe salienti della lunghissima carriera dei Litfiba di Piero Pelù e Ghigo Renzulli in una serata a tutto rock. Prenotazioni: 366/5958188.

I Cafè Mexcal, da “Cafè Mexcal e Rosita”, canzone presente nell'album capolavoro "17 Re", sono cinque semplici ragazzi nati sotto la stella del rock, ognuno con la propria storia e con la propria passione.

Il gruppo nasce tra le colline abruzzesi nel tardo 2008 grazie al progetto iniziato già in precedenza con altre tribute band dal vocalist e “Litfibologo” Lorenzo D'Alessandro, che con molte difficoltà riesce a comporre una line up di tutto rispetto.

La band esce allo scoperto nei primi mesi del 2009 e vanta ad oggi più di 400 date in lungo e largo per il centro Italia.

In particolare si evidenzia la collaborazione con lo storico batterista dei Litfiba, Franco Caforio, batterista e compagno di viaggio di Piero Pelù e Ghigo Renzulli nel periodo forse più creativo e rock della band. Parliamo degli album Terremoto, Spirito, Mondi Sommersi e Infinito.

I Mexcal collaborano anche con Daniele "Barny" Bagni, bassista ultradecennale dei Litfiba fino all'album Grande Nazione. La band propone un ricchissimo repertorio basato sulla Trilogia anni '80, al quale mescolano lavori successivi come El Diablo, Terremoto e Spirito.

Il tutto è riarrangiato in versioni molto personalizzate in grado di rimanere indelebili nelle orecchie dei fans più accaniti. La perdita del bassista Danilo Pomante per una grave malattia è stata un duro colpo per la band, che in ogni live rende omaggio al compianto amico di mille avventure.

La formazione attuale comprende: