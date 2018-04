CAASband (Santana Cover Band) in concerto presso l'Osteria della Musica a Cepagatti

La CAASband sarà di nuovo sul palco venerdì 27 aprile all’Osteria della Musica di Cepagatti.

Sarà un’altra serata all’insegna della musica di Carlos Santana, proponendo i grandi classici e le più conosciute produzioni dell’ultimo periodo Pop/Latino del musicista messicano.

Il gruppo, nato nel 2016 e dopo qualche cambio in alcuni ruoli, sarà di scena con la formazione composta da:

Ivano Cavallucci (chitarre);

Alfredo De Innocentiis (basso);

Giovanni Luca D’Onofrio (timbales / percussioni);

Pietro Marchesani (voce / percussioni);

Maurizio Lupo Nuccio (batteria);

Stefano Pulcinella (tastiere);

Giorgio Salvatore (congas).

Sarà anche stavolta l’occasione per sentire il magico sound di Santana con i pezzi storici come “Europa”, “Moonflower”, “Samba pa ti”, “OyeComo va” ed altri, ma anche per farsi coinvolgere dal ritmo di “CorazonEspinado”, “Smooth”, “La Flaca”, ecc.

Non mancheranno di certo le piccole “incursioni” che la CAASband propone di solito nei live, e sicuramente qualcuno riconoscerà brani storici del Rock inframezzati in qualche pezzo di Santana; del resto chi conosce i componenti del gruppo sa che il loro primo obiettivo è quello di suonare per divertirsi cercando di divertire. Ma forse stavolta ci potrà essere qualche altra sorpresa…

Info e/o prenotazioni: 085/9749809.