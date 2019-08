Il reggae di Brusco a Pianella per 'Rastauno'

'Rastauno' nasce dall'idea di Massimiliano (Massi G) che seguiva eventi reggae in giro per l'Italia a bordo di una Fiat Uno. Era talmente tanta la passione per la musica che nell'estate 1999 decide di fondare il Sound, e da quel giorno Rastauno inizia a diventare una realtà che oggi, soprattutto grazie ad Antonio (LaFrutta dj), ha sulle spalle centinaia e centinaia di serate.

Per l'occasione ci sarà un veterano, uno di quelli che ha più contribuito allo sviluppo di questa cultura in Italia: Brusco. Direttamente da Roma.

Appuntamento sabato 31 agosto a Pianella. Ingresso gratuito. Con il contributo della Pro Loco Pianella.