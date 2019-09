Big One (tribute Pink Floyd) in concerto al Teatro Massimo

La musica dei Pink Floyd rivivrà al teatro Massimo con i Big One venerdì 27 marzo 2020.

I Big One, nella loro attuale formazione, nascono a Verona, in Italia nel 2005. La band ha raggiunto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull'universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo.

Il loro spettacolo, The European Pink Floyd Show, è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio.

La band ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage. Inoltre il progetto si avvale di una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l'immaginario dei Pink Floyd.

I Big One si sono esibiti in importanti festival e prestigiosi teatri nazionali realizzando anche cd e dvd live distribuiti in Italia e all'estero come il doppio cd e dvd “Live at Valle dei Templi” in Agrigento nel 2006, oppure il dvd "The Wall Anniversary" registrato nel 2009 al Teatro Romano di Verona.

Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali 'The Dark Side of the Moon', 'Animals', 'Wish You Were Here' etc., fino alle produzioni più recenti come 'The Endless River'.