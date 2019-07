La grande notte di Biagio e Laura tra omaggi reciproci e l'amore per l'Abruzzo [FOTO]

Laura che omaggia Biagio e non perde occasione per elogiarne l'indubbia capacità di scrittura, lui che gigioneggia ricambiando la stima verso la sua collega, poi va spesso a correre sulle lunghe passerelle che costeggiano il mega palco e, senza mai risparmiarsi, si immerge tra il pubblico per incitare tutti a partecipare attivamente allo spettacolo.

Lei "controbatte" cimentandosi come ballerina in alcune coreografie appositamente studiate per l'occasione dal direttore artistico Luca Tommassini, autore di un impianto scenografico imponente e sbalorditivo.

E ancora, il tributo d'amore a una regione che ormai la Pausini ha imparato a conoscere sin dai tempi di "Amiche per l'Abruzzo" (ormai dieci anni fa), tanto da voler insegnare ad Antonacci, con l'aiuto degli spettatori, il significato di una parola del nostro dialetto, "ndundì".