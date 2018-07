Betobanda, Ritmo Do Brasil a La Lampara 

BetoBanda live a La Lampara tutte le domeniche dalle 22.



Una musica brasiliana mai scontata e banale, quella della Betobanda. Samba, reggae, pagode, funky per sfidare anche coloro che non hanno mai pensato di poter ballare. Percussioni coinvolgenti, una sezione fiati trascinante e la voce unica di Beto per la serata più divertente di tutta l’estate. Ogni domenica, anche quest’anno, La Lampara sarà “Brasil”.



Beto Berman

voce e chitarra

Davide Scudieri

tastiere

Mattia Happybottoms Feliciani

sax tenore

Jorge Ro

tromba

Rafael Valle

Igor Augusto Clemente

percussioni

Francesco Santopinto

batteria