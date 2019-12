Bepi D'Amato e Toni Pancella in concerto a Casa Ail per "Musica per la vita"

Bepi D'Amato (foto) al clarinetto e Toni Pancella al pianoforte eseguiranno brani di musica swing, domenica 15 dicembre, per il primo appuntamento della rassegna "Musica per la vita", organizzata grazie al contributo dei docenti e degli allievi del Mibe - liceo Misticoni-Bellisario. Appuntamento nella sala convegni di Casa Ail. L'ingresso è libero. Per info: tel. 366/7067043.

Spiega Domenico Cappuccilli, presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell'Ail:

"È il terzo anno che organizziamo questa iniziativa perché riteniamo che la musica porti sollievo a chi sta affrontando la malattia. Ci affiancano i docenti e gli studenti più talentuosi del liceo musicale, che si esibiranno in un ciclo di sei concerti. Ringrazio la dirigente scolastica Raffaella Cocco che ha recepito subito il senso dell'iniziativa, i musicisti che si esibiranno e i ragazzi che, attraverso questa esperienza, stanno scoprendo il valore del volontariato e una cultura della solidarietà".

E aggiunge Antonella De Angelis, che cura la direzione artistica della rassegna: