La Bandabardò festeggia 25 anni di storia a Decontra di Scafa

La Bandabardò, che a buon diritto può dirsi una delle live band più vitali in Italia, compie 25 anni di attività e li festeggia 'a casa', ovvero in tour, con il pubblico che partecipa a una festa straripante d’affetto, cantando infaticabile ogni canzone, senza perdersi un solo verso, in un interminabile scambio d’intesa.

Appuntamento sabato 16 giugno a Decontra di Scafa. Ingresso libero.