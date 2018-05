All’Aurum "PescarMusica", il festival che unisce musica, arte e incontri

L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Confederazione Organistica Italiana di cui il M° Mauro Pappagallo è Presidente, organizza un evento musicale che si terrà domenica 20 Maggio alle ore 18,30 presso la Sala Flaiano al quarto piano del Complesso Aurum.

Esecutori del concerto saranno Mauro Pappagallo al pianoforte, Fernanda D'Ercole mezzosoprano e il fisarmonicista Donato Santoianni.

Il progetto, denominato "PescarMusica", nasce per mettere insieme diversi stili e intende far partecipe alcune tra le Associazioni Culturali operanti in Pescara ad un Festival musicale di vario stile in fusione con interventi culturali di ogni genere: mostre, conferenze letterarie, recitazione, lirica poetica e ogni sorta di iniziative culturali.

Ascoltando il concerto il pubblico potrà ammirare i quadri esposti in sala ispirati alle opere di Franca Di Bello dell'Associazione "Eremo Dannunziano".

Le Associazioni che attualmente collaborano con il progetto "Pescarmusica" sono l'Intercral Abruzzo, l'Eremo Dannunziano, l'Associazione Arma Aeronautica di Pescara, l'Accademia musicale di Lanciano e l'Istituto Tostiano di Ortona.

Dal concerto inaugurale il Festival "Pescarmusica" avrà la durata fino al 12 Marzo 2019, in concomitanza con la Nascita di Gabriele D'Annunzio. Protagonista principale sarà la musica in tutti i suoi linguaggi e stili, circondata da eventi di grande cultura a scadenza bisettimanale”.