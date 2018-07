Assunta Menna Donne in Jazz Trio in concerto a Pescara

Venerdì 27 luglio torna l’Assunta Menna Donne in Jazz Trio che sarà in concerto presso Generi Alimentari Cicchelli a Pescara.

Il trio di sole donne (Assunta Menna alla voce, Daniela Munda al pianoforte, Martina De Medio al contrabbasso) eseguirà un repertorio di standard jazz, bossanova e brani degli anni’40 e ’50 italiani e internazionali in un’atmosfera suggestiva e incantevole.

La serata si svolgerà nello spazio all’aperto lungo Via Trento in una delle strade più centrali del capoluogo adritico, in piena movida: sarà un nuovo ed imperdibile incontro fra musica elegante e buona cucina.

A Generi Alimentari Cicchelli la qualità del prodotto e i cibi prestigiosi ed unici sono i grandi protagonisti. Dal suo negozio alimentare, Cicchelli ha creato anche un ristorante gourmet che è diventato un fiore all’occhiello del capoluogo adriatico dove spesso la cultura si incrocia con la cucina come in questa occasione del 27 luglio.

Per info e prenotazioni:

Generi Alimentari Cicchelli, Pescara.

085.2056970

Cena con menù alla carta